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Кременчук, Культура, Топ-новость

Зимова казка: площу Перемоги та вулицю Соборну закінчують облаштовувати до Нового року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 912

 

Новорічне містечко на головній площі Кременчука запрацює 17 грудня

У Кременчуці комунальники вже завершують приготування площі Перемоги та центральної вулиці міста до Нового року. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, головна ялинка нашого міста засяє 17 грудня.

Поки у місті-побратимі Алітусі відкривають ялинку з салютом, то Кременчук святкуватиме скромно

Працівники «Благоустрою Кременчука» повністю встановили святкове деревце і наразі закінчують облаштовувати новорічне містечко та казковий декор навколо ялинки.

По–особливому виглядатиме і центральна вулиця Кременчука – Соборна, вздовж якої дерева та будівлі, де працює соціально– відповідальний бізнес, прикрашають гірляндами. Разом із зимовим фонтаном і ілюмінацією у сквері ім. Бабаєва вони не тільки доповнять новорічний ансамбль, але й додадуть позитиву та особливого настрою містянам і гостям міста.

Наразі усі роботи завершуються, проводять пробні включення. Тож свято наближається!

Нагадаємо, цього року вперше на головній площі міста встановлюють льодову ковзанку.

Новорічне: біля заводу «Кредмаш» встановлюють ялинку та розвішують гірлянди
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: новогодняя елка площа Перемоги ялинка новогодняя атрибутика иллюминация гирлянды
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