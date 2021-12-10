Зимова казка: площу Перемоги та вулицю Соборну закінчують облаштовувати до Нового року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 912

У Кременчуці комунальники вже завершують приготування площі Перемоги та центральної вулиці міста до Нового року. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, головна ялинка нашого міста засяє 17 грудня.

Працівники «Благоустрою Кременчука» повністю встановили святкове деревце і наразі закінчують облаштовувати новорічне містечко та казковий декор навколо ялинки.

По–особливому виглядатиме і центральна вулиця Кременчука – Соборна, вздовж якої дерева та будівлі, де працює соціально– відповідальний бізнес, прикрашають гірляндами. Разом із зимовим фонтаном і ілюмінацією у сквері ім. Бабаєва вони не тільки доповнять новорічний ансамбль, але й додадуть позитиву та особливого настрою містянам і гостям міста.

Наразі усі роботи завершуються, проводять пробні включення. Тож свято наближається!

Нагадаємо, цього року вперше на головній площі міста встановлюють льодову ковзанку.