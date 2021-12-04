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Кременчук, Культура

Поки у міста-побратим Алітус відкривають ялинку з салютом, то Кременчук святкуватиме скромно

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 140

 

19 грудня до Дня Святого Миколая планують відкрити центральну ялинку Кременчука. Урочистостей у цей день не передбачено. У зв’язку з карантинними обмеженнями масові розважальні заходи не планують. 

Навідміну від Кременчука місто-побратим Алітус, вчора 3-го грудня, зі святковою програмою та салютом відкрили ялинку. 

- Алітус розпочав рік вражаючими танцями, музикою, вогнями та проекціями ввечері. Мости Алітусу - символ литовської столиці культури 2022. Мости, що пов'язують людей, громади, минуле і сьогодення, культуру та інші сфери, старі і нові покоління. А основа всіх культурних мостів - людина. Це стало головною родзинкою Алітуса, - йдеться у повідомленні на сайті Alytaus miesto savivaldybė.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Новий рік Алітус города-побратимы місто-побратим
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