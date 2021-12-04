Поки у міста-побратим Алітус відкривають ялинку з салютом, то Кременчук святкуватиме скромно

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19 грудня до Дня Святого Миколая планують відкрити центральну ялинку Кременчука. Урочистостей у цей день не передбачено. У зв’язку з карантинними обмеженнями масові розважальні заходи не планують.

Навідміну від Кременчука місто-побратим Алітус, вчора 3-го грудня, зі святковою програмою та салютом відкрили ялинку.