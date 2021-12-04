«Німецький Форрест Гамп» здійснив навколосвітню подорож – шлях проходив через Кременчук

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 1

Німецький спортсмен Йонас Дайхманн завершив навколосвітню подорож, яка проходила через Кременчук. Тріатлоніст перетнув три континенти: Європу, Азію та Америку, пішки, на велосипеді та вплав.

«Німецький Форрест Гамп», як прозвали екстремала у мережі, стартував вересною 2020 року з Мюнхена і через 14 місяців повернувся до точки старту.

Для цього Йонасу знадобилося 429 днів. Він подолав 456 кілометрів водою, 5040 км пішки і 21 600 км на велосипеді.

- Перший навколосвітній тріатлонний марафон завершено. Після 429 днів у дорозі та дистанції, 120-кратної Ironman, по 18 країнах я повернувся до Мюнхена, де все почалося у вересні минулого року. Це була неймовірна пригода з такою кількістю зльотів та падінь... Але поки що я просто дуже щасливий, що завершив, – поділився емоціями після фінішу Дайхманн.

До 18 країн, які відвідав спортсмен, увійшла й Україна. Йонас відвідав Одесу, Кривий Ріг, Кременчук та Харків, а потім вирушив до Росії.

Візит до України припав на лютий-березень, тож німцю довелося тяжко. Під час своєї подорожі Йонас ночував у наметі прямо на вулиці, а до ранку його велосипед перетворювався на бурульку.

До речі, Дайхманну довелося затриматись у нас через проблеми з паспортом. Батько відправив йому документ із російською візою, але спочатку дах логістичного центру в Нідерландах обвалився, поки його посилка була там, а потім, коли паспорт уже був у Франкфурті, у місцевому аеропорту профспілка організувала страйк.