Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Німецький Форрест Гамп» здійснив навколосвітню подорож – шлях проходив через Кременчук

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 1

 

Спортсмен долав шлях в Україні у лютому - березні

Німецький спортсмен Йонас Дайхманн завершив навколосвітню подорож, яка проходила через Кременчук. Тріатлоніст перетнув три континенти: Європу, Азію та Америку, пішки, на велосипеді та вплав.

«Німецький Форрест Гамп», як прозвали екстремала у мережі, стартував вересною 2020 року з Мюнхена і через 14 місяців повернувся до точки старту.

Для цього Йонасу знадобилося 429 днів. Він подолав 456 кілометрів водою, 5040 км пішки і 21 600 км на велосипеді.

- Перший навколосвітній тріатлонний марафон завершено. Після 429 днів у дорозі та дистанції, 120-кратної Ironman, по 18 країнах я повернувся до Мюнхена, де все почалося у вересні минулого року.

Це була неймовірна пригода з такою кількістю зльотів та падінь... Але поки що я просто дуже щасливий, що завершив, – поділився емоціями після фінішу Дайхманн.

 

До 18 країн, які відвідав спортсмен, увійшла й Україна. Йонас відвідав Одесу, Кривий Ріг, Кременчук та Харків, а потім вирушив до Росії.

Візит до України припав на лютий-березень, тож німцю довелося тяжко. Під час своєї подорожі Йонас ночував у наметі прямо на вулиці, а до ранку його велосипед перетворювався на бурульку.

До речі, Дайхманну довелося затриматись у нас через проблеми з паспортом. Батько відправив йому документ із російською візою, але спочатку дах логістичного центру в Нідерландах обвалився, поки його посилка була там, а потім, коли паспорт уже був у Франкфурті, у місцевому аеропорту профспілка організувала страйк.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: біг триатлон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх