1000 грн вакциновані кременчужани зможуть витратити на книги

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 288

Програма перерахування по тисячі гривень українцям, які вакцинуються проти COVID-19, матиме назву «єПідтримка». В її межах кошти можна буде витратити, зокрема, на придбання книг. Про це заявили міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Свириденко, рішення дозволити витрачати тисячу для вакцинованих на книги ухвалили після зустрічей із «представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів та інших інституцій».

Ткаченко нагадав, що отримати кошти в межах «єПідтримки» можна буде через додаток «Дія». Зараз уряд, за його словами, працює над альтернативним механізмом нарахування коштів. Його мають представити на другому етапі, запланованому на третій квартал 2022 року.