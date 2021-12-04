Хокеїсти «Кременчука» дізналися календар ігор

Кременчуцька команда перед серією плей-офф зіграє з киянами
Українська хокейна ліга разом з клубами узгодили оновлений варіант календаря на решту сезону. Загалом у регулярному чемпіонаті п’ять команд проведуть по 32 матчі одна проти одної. Фінішує регулярна першість 15 березня. Півфінальна серія плей-ф до трьох перемог розпочнеться 19 березня. Чемпіон у серії до чотирьох перемог визначиться до 11 квітня.
Нагадаємо, що чинним чемпіоном країни є «Донбас». Але колектив був знятий з чемпіонату через порушення регламенту.
Оновлений календар Української хокейної ліги для ХК «Кременчука»:
- 4 грудня «Кременчук» – «Рулав Одд»
- 22 грудня БСФК – «Кременчук»
- 25 грудня «Кременчук» – «Сокіл»
- 27 грудня «Дніпро» – «Кременчук»
- 11 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»
- 14 січня «Кременчук» – БСФК
- 16 січня «Сокіл» – «Кременчук»
- 22 січня «Кременчук» – «Дніпро»
- 26 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»
- 29 січня БСФК – «Кременчук»
- 6 лютого «Дніпро» – «Кременчук»
- 17 лютого «Рулав Одд» – «Кременчук»
- 20 лютого «Кременчук» – БСФК
- 23 лютого «Дніпро» – «Кременчук»
- 26 лютого «Кременчук» – «Сокіл»
- 3 березня БСФК – «Кременчук»
- 6 березня «Кременчук» – «Рулав Одд»
- 10 березня «Кременчук» – «Дніпро»
- 15 березня «Сокіл» – «Кременчук»
Другий етап чемпіонату
1/2 фіналу
1 пара: 19, 20, 23, 24, 27 березня
2 пара 20, 21, 24, 25, 28 березня
Фінал
31 березня, 1, 4, 5, 7, 9, 11 квітня
Повний календар ігор усіх команд УХЛ за посиланням.