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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Хокеїсти «Кременчука» дізналися календар ігор

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 186

 

Кременчуцька команда перед серією плей-офф зіграє з киянами

Українська хокейна ліга разом з клубами узгодили оновлений варіант календаря на решту сезону. Загалом у регулярному чемпіонаті п’ять команд проведуть по 32 матчі одна проти одної. Фінішує регулярна першість 15 березня. Півфінальна серія плей-ф до трьох перемог розпочнеться 19 березня. Чемпіон у серії до чотирьох перемог визначиться до 11 квітня.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном країни є «Донбас». Але колектив був знятий з чемпіонату через порушення регламенту.

Оновлений календар Української хокейної ліги для ХК «Кременчука»:

  • 4 грудня «Кременчук» – «Рулав Одд»
  • 22 грудня БСФК – «Кременчук»
  • 25 грудня «Кременчук» – «Сокіл»
  • 27 грудня «Дніпро» – «Кременчук»
  • 11 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»
  • 14 січня «Кременчук» – БСФК
  • 16 січня «Сокіл» – «Кременчук»
  • 22 січня «Кременчук» – «Дніпро»
  • 26 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»
  • 29 січня БСФК – «Кременчук»
  • 6 лютого «Дніпро» – «Кременчук»
  • 17 лютого «Рулав Одд» – «Кременчук»
  • 20 лютого «Кременчук» – БСФК
  • 23 лютого «Дніпро» – «Кременчук»
  • 26 лютого «Кременчук» – «Сокіл»
  • 3 березня БСФК – «Кременчук»
  • 6 березня «Кременчук» – «Рулав Одд»
  • 10 березня «Кременчук» – «Дніпро»
  • 15 березня «Сокіл» – «Кременчук»

Другий етап чемпіонату

1/2 фіналу

1 пара: 19, 20, 23, 24, 27 березня

2 пара 20, 21, 24, 25, 28 березня

Фінал

31 березня, 1, 4, 5, 7, 9, 11 квітня

Повний календар ігор усіх команд УХЛ за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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