Хокеїсти «Кременчука» дізналися календар ігор

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 186

Українська хокейна ліга разом з клубами узгодили оновлений варіант календаря на решту сезону. Загалом у регулярному чемпіонаті п’ять команд проведуть по 32 матчі одна проти одної. Фінішує регулярна першість 15 березня. Півфінальна серія плей-ф до трьох перемог розпочнеться 19 березня. Чемпіон у серії до чотирьох перемог визначиться до 11 квітня.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном країни є «Донбас». Але колектив був знятий з чемпіонату через порушення регламенту.

Оновлений календар Української хокейної ліги для ХК «Кременчука»:

4 грудня «Кременчук» – «Рулав Одд»

22 грудня БСФК – «Кременчук»

25 грудня «Кременчук» – «Сокіл»

27 грудня «Дніпро» – «Кременчук»

11 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»

14 січня «Кременчук» – БСФК

16 січня «Сокіл» – «Кременчук»

22 січня «Кременчук» – «Дніпро»

26 січня «Рулав Одд» – «Кременчук»

29 січня БСФК – «Кременчук»

БСФК – «Кременчук» 6 лютого «Дніпро» – «Кременчук»

«Дніпро» – «Кременчук» 17 лютого «Рулав Одд» – «Кременчук»

«Рулав Одд» – «Кременчук» 20 лютого «Кременчук» – БСФК

«Кременчук» – БСФК 23 лютого «Дніпро» – «Кременчук»

«Дніпро» – «Кременчук» 26 лютого «Кременчук» – «Сокіл»

«Кременчук» – «Сокіл» 3 березня БСФК – «Кременчук»

БСФК – «Кременчук» 6 березня «Кременчук» – «Рулав Одд»

«Кременчук» – «Рулав Одд» 10 березня «Кременчук» – «Дніпро»

«Кременчук» – «Дніпро» 15 березня «Сокіл» – «Кременчук»

Другий етап чемпіонату

1/2 фіналу

1 пара: 19, 20, 23, 24, 27 березня

2 пара 20, 21, 24, 25, 28 березня

Фінал

31 березня, 1, 4, 5, 7, 9, 11 квітня

Повний календар ігор усіх команд УХЛ за посиланням.