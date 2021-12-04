Автомандрівка, світло та гади: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Віржіні Грімальді «Саме час знову запалити зірки» Тридцятисемирічна Анна заклопотана роботою, по самі вуха залізла в борги, судові виконавці не дають їй спокою. З доньками вона бачиться лише за сніданком. Замкнувшись у своїй безпечній бульбашці, жінка спостерігає, як життя пробігає повз неї. У сімнадцять років Клої вирішує відмовитися від своєї мрії, аби допомагати матері. Вона шукає ніжні почуття, але хлопці такі ненадійні. Лілі – дванадцять. Вона не дуже любить людей – їй більше до вподоби товариство маленького щурика. Дізнавшись, що й дівчатам нелегко, Анна ухвалює божевільне рішення: вирушити з доньками в автомандрівку до Скандинавії.