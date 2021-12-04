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Кременчук, Культура, Кременчуг

Автомандрівка, світло та гади: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 172

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Віржіні Грімальді «Саме час знову запалити зірки»

Тридцятисемирічна Анна заклопотана роботою, по самі вуха залізла в борги, судові виконавці не дають їй спокою. З доньками вона бачиться лише за сніданком. Замкнувшись у своїй безпечній бульбашці, жінка спостерігає, як життя пробігає повз неї. У сімнадцять років Клої вирішує відмовитися від своєї мрії, аби допомагати матері. Вона шукає ніжні почуття, але хлопці такі ненадійні. Лілі – дванадцять. Вона не дуже любить людей – їй більше до вподоби товариство маленького щурика. Дізнавшись, що й дівчатам нелегко, Анна ухвалює божевільне рішення: вирушити з доньками в автомандрівку до Скандинавії.

Юрій Даценко «І стало світло»

Летичівський повіт, 1912 рік. Звичайна недільна вечірня служба в сільській церкві закінчується незбагненним: смуга яскравого світла перекреслює небосхил і за кілька хвилин зникає. Це чудо чи, може, підступи «австрійських шпигунів»? Як це сприймати? Вважати примхою погоди, пов’язувати з оповідками хасидів про їхнього напівлегендарного філософа Баал Шем Това, а чи й узагалі дослухатися до дивовижних легенд про Устима Кармелюка? Так багато запитань і так мало відповідей. Яків Ровнєр береться за чергове розслідування, в ході якого ризикує й сам стати злочинцем…

  
 

Андрій Кокотюха «Колекція гадів»

У цій книжці читачі разом зі спортсменом Денисом і розумником Максимом вирушать на пошуки пригод. Цього разу – до Львова, де хлопцям доведеться розкрити таємницю Клубу Боягузів. Під Пирятином вони стануть свідками викрадення дочки міліонера, а у селі на Полтавщині побачать – кого б думали – екзотичних рептилій, і познайомляться з… Але все по порядку.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги бібліотека
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