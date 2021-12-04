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«Невтомлені війною»: у Кременчуці до Дня волонтера та ЗСУ відкрили фотовиставку

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 269

 

На виставці представлені світлини сучасних героїв. Вхід безкоштовний

У ВПУ№7 одразу відкрили дві фотовиставки, на яких представлені роботи кременчужанки Регіни Родіної. Виставки присвячені Дню волонтера (5 грудня) та Дня Збройних Сил України (6 грудня).

На виставці «Герої серед нас» презентовані фотографії військових, які боронили/боронять незалежність нашої держави. Світлини демонстрували навіть на екрані. 

Друга виставка «Невтомлені війною», яка присвячена кременчуцьким волонтерам.

Загалом на виставці представлено близько 80 світлин. Виставка протягом двох тижнів діятиме у музеї АТО/ООс в ВПУ №7, далі її планують зробити пересувною.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО ООС виставка фото
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