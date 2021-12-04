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«Його чекали багато років»: в Одесі невідомі закидали камінням новий потяг КВБЗ

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 2 181

 

Наразі компанія підраховує збитки

У п’ятницю, 3 грудня, в Одесі невідомі закидали камінням новий поїзд «Дунайський експрес» Одеса — Ізмаїл. Нагадаємо, що поїзд почав курсувати лише 20 листопада. На маршруті працюють два новенькі дизель-поїзди ДПКр-3, виробництва КВБЗ.

За інформацією пресслужби УЗ, відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала новий дизель-потяг камінням. Внаслідок їх хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда. Укрзалізниця звернулася до поліції.

У команії повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі компанія підраховує збитки.

В УЗ заявили, що обурені такими діями хуліганів стосовно абсолютно нового поїзда, на який «тисячі жителів Одеської області чекали багато років».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДПКр-3 Укрзалізниця поїзд
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