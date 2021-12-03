4 кременчужан померли від COVID-19 - жодного вакцинованого

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 258

Сьогодні в Кременчуці зареєстровано 105 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 60 жінок віком від 18 до 88 років, 43 чоловіка віком від 19 до 85 років та дві дитини 16 і 17 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 87 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 18 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 190 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 222 пацієнта.

На жаль, померло 4 пацієнта: дві жінки віком 68 і 87 років та два чоловіка 43 і 72 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 16 553

Одужало 13 790

Померло 546