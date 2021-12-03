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Надзвичайні новини, Україна, Світ

«Горячий перец»: на митниці виявили пігулки для схуднення з психотропами, які їхали до Кременчука

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 502

 

У міжнародних відправленнях мала знаходитися косметика

У Києві затримали партію пігулок для схуднення з вмістом психотропів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Київської митниці. 

Сім міжнародних поштових відправлень з Казахстану з 4,2 тис капсул для схуднення з вмістом сибутраміну – психотропної речовини, обіг якої в Україні обмежений, виявили київські митники. Усі посилки прямували в Україну з казахських міст Нур-Султана та Алмати на адреси отримувачів зі столиці, Кременчука, Слов’янська, Полтави та Київщини.

 

Згідно з деклараціями, у міжнародних відправленнях мала знаходитися косметика, а також препарати для макіяжу, манікюру та педикюру.

Однак замість цих товарів в посилках містилися капсули в картонних коробках, металевих баночках та у блістерах без заводських упаковок з написами «Устранениелишнеговеса», «Редуксин Лайт», «Королевский боб для похудения», «Горячий перец», «Цынзишоу», «Lipotrim», «Slim Life», «Иэрмей» тощо, які позиціонуються як засоби для схуднення. Загалом – 4 222 капсули.

Експертиза підтвердила у складі усіх виявлених капсул вміст сибутраміну, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежений, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонене.

Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Препарати вилучили.

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Автор: Альона Душенко
Теги: митниця ліки психотропи
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