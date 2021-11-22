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УЗ запустила «Дунайський експрес»: кременчуцький ДПКр-3 тепер поєднує міста півдня України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 350

 

Кременчуцькі поїзди працюють на все більшому числі маршрутів

20 листопада «Укрзалізниця» запустила «Дунайський експрес» Ізмаїл — Одеса. Про це повідомила пресслужба компанії. На маршруті, що поєднує міста півдня України, курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3.

Поїзд №7002/7001 Одеса — Ізмаїл відправляється з Одеси щодня о 19.50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00.32. Зворотно — о 01.29 та прибуватиме до Одеси о 06.11.

Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця КВБЗ ДПКр-3
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