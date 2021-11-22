УЗ запустила «Дунайський експрес»: кременчуцький ДПКр-3 тепер поєднує міста півдня України

20 листопада «Укрзалізниця» запустила «Дунайський експрес» Ізмаїл — Одеса. Про це повідомила пресслужба компанії. На маршруті, що поєднує міста півдня України, курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3.
Поїзд №7002/7001 Одеса — Ізмаїл відправляється з Одеси щодня о 19.50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00.32. Зворотно — о 01.29 та прибуватиме до Одеси о 06.11.
Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.
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