У Кременчуці обрали переможців конкурсу дитячих малюків «Мої права»

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Журі обрало 13 переможців, малюнки яких будуть розміщені у тематичному календарі на 2022 рік

У Кременчуці визначили переможців міського конкурсу дитячих малюків «Мої права». Про це повідомила пресслужба мерії.

Кожного року до річниці Конвенції ООН про права дитини, яка була прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року, у нашому місті департамент у справах сімей та дітей проводиться цей конкурс. Його метою є залучення учнівської молоді до вивчення правових основ, виховання поваги до них, вміння правильно реалізовувати свої права та законні інтереси на практиці, надати дітям можливість реалізувати власні творчі здібності.

Цьогоріч конкурс проводився з 11 жовтня по 19 листопада серед учнівської молоді, яка навчається в школах та закладах позашкільної освіти міста. У 2021 році на конкурс подали 94 роботи.

Роботи оцінювалися у 3 вікових категоріях:

І категорія – 6-10 років (подано на конкурс – 41 робота);

ІІ категорія – 11-14 років (38 робіт);

ІІІ категорія – 15-17 років (15 робіт).

Журі обрало 13 переможців, малюнки яких будуть розміщені у тематичному календарі на 2022 рік.

Переможцями в І віковій категорії стали:

І місце – Анастасія Каратаєва, 10 років, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (робота «Любов родини зігріває»);

ІІ місце – Єлизавета Галущенко, 9 років, Кременчуцька гімназія №1 (робота «Маю право жити в Україні»);

ІІІ місце – Анна Євтушевська, 8 років, Кременчуцька гімназія №1 (робота «Кожна дитина має право на сім’ю»).

Переможцями в ІІ віковій категорії стали:

І місце – Єва Зеленко, 13 років, Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка (робота «Кожна дитина має право на освіту»);

ІІ місце – Рената Бадюлько, 13 років, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (робота «Я маю право на мрію»);

ІІ місце – Злата Бадюлько, 13 років, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (робота «Я маю право на мрію»).

ІІІ місце – Уляна Прихідько, 14 років, Кременчуцька гімназія №1 (робота «Кожен має право на сім’ю, піклування, любов та турботу!»);

ІІІ місце – Дарія Киричек, 11 років, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (робота «Право на помилку»).

Переможцями в ІІІ віковій категорії стали: