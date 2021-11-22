До дитячої лікарні Кременчука госпіталізували 14-річного підлітка з забоями

Поліція розбирається в тому, як він отримав травми
Минулої ночі до дитячої лікарні Кременчука у стані середньої тяжкості госпіталізували 14-річного підлітка із села Весела Долина (Глобинщина). У хлопця діагностовано численні забої.
Як повідомили у пресслужбі поліції, мама звернулась з заявою про домашнє насильство, а заяву про тілесні ушкодження писати відмовилась. Зараз в ситуації розбираються ювенальні поліцейські, які встановлюють обставини травмування хлопця.
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