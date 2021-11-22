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Кременчук, Спорт

Тренери дитячо-юнацьких команд ХК «Кременчука» дізнаються секрети успіхи шведів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 199

 

Навчання проходить протгом трьох днів

За ініціативи Федерації хокею України в Києві проходить навчально-практичний семінар для дитячих тренерів за участю шведських фахівців Стефана Берґквіста і Фредріка Фріселла. У семінари беруть участь тренери дитячо-юнацьких команд «Кременчука» КДЮСШ «Авангард» Валерій Клюшнев та Олександр Селютін.

Протягом трьох днів, 19-21 листопада відомі спеціалісти однієї із провідних хокейних країн світу читають лекції та проводять практичні заняття на льодовому майданчику на вулиці Шалетт у Києві. Участь у заході беруть понад 50 тренерів з усіх куточків Україні. Бажаючих перейняти досвід Берґквіста і Фріселла було набагато більше. Однак кількість учасників довелося обмежити аби уникнути розповсюдження COVID-19.

Стефан Берґквіст - виступав у клубі Rogle протягом 10 років, тренерську діяльність розпочав у 1983 році. На клубному рівні працював у Rogle BK, Team Kiruna, Leksands IF, «Донбас» (Україна), «Гельсинборґ», тренер збірної Швеції U16 - U18 протягом 10 років, тренер збірної Данії U20; протягом п'яти років працював у Данії тренером з розвитку гравців U15 - U20. Чемпіон Європи, чемпіон Швеції, чемпіон України. Зараз працює тренером з розвитку і відповідає за тренерську освіту в своєму рідному районі Скане.

Фредрік Фріселл - виступав у «Карлскруні» протягом 15 років, два роки грав професійно в «Олофстромі». Тренерську діяльність розпочав у 2000 році. Протягом 21 року працював у «Карлскруні» головним тренером у кількох командах від молоді до старшої команди, 12 років працював у Федерації хокею Швеції інструктором. Зараз тренер з розвитку, відповідальний за навчання тренерів у своєму окрузі Блекінґе та асистент тренера «Карлскруни» у шведському дивізіоні 1.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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