Поліція повідомила про підозру молодикам, які викрали і зґвалтували 20-річну полтавку

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 603

Поліція Полтавщини повідомила про підозру чоловікам, які незаконно позбавили волі і зґвалтували дівчину. Слідчі розслідують кримінальні провадження, за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

- У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. Ними виявилися: 21-річний мешканець Полтави та 29-річний мешканець Дніпропетровської області. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 14 листопада близько 16.00 дівчина поверталася з ринку додому, біля ТРЦ «Конкорд» двоє чоловіків схопили її, запхали в машину і повезли в невідомому напрямку, де зґвалтували.