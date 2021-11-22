Поліція повідомила про підозру молодикам, які викрали і зґвалтували 20-річну полтавку

Поліція Полтавщини повідомила про підозру чоловікам, які незаконно позбавили волі і зґвалтували дівчину. Слідчі розслідують кримінальні провадження, за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що 14 листопада близько 16.00 дівчина поверталася з ринку додому, біля ТРЦ «Конкорд» двоє чоловіків схопили її, запхали в машину і повезли в невідомому напрямку, де зґвалтували.
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