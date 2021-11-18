Укрзалізниця запустить новий дизель-поїзд КВБЗ на маршрут Ізмаїл – Одеса

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 530

Він вийде на маршрут уже на цьому тижні

Один із новітніх дизель-потягів ДПКр-3, виробництва КВБЗ, вийде на маршрут Ізмаїл – Одеса. Це станеться вже до кінця тижня.

Про це заявив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін під час форуму Мінтрансу.

Так, він зазначив, що до кінця року УЗ завершить електрифікацію 50 км колії, отримає 20 нових спальних вагонів (п’ять уже отримала) і три поїзди ДПКр-3 (два вже отримала).

Вагони будуть включені в склад поїзду Маріуполь-Рахів. У той час як перший дизель-поїзд вийде за вищезазначеним маршрутом.