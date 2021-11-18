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Стало відомо, скільки кременчужан вже «піймались» на TruCam

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 1 043 Коментарів: 3

 

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте відповідальними

Патрульні піймали на TruCam вже 5316 кременчужан. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Нагадаємо, що TruCam'и з'явились у нашому місті наприкінці 2019 року. Тобто більше 5 тисяч кременчужан за їх допомогою притягли до адміністративної відповідальності за 2 роки.

Нагадаємо, що з такими приладами поліцейські несуть службу в місцях концентрації ДТП, аби зменшити рівень аварійності та контролювати дотриманням швидкості водіями. На таких ділянках розташовані відповідні дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

На запит читачів: повний список вулиць, де у Кременчуці патрульні можуть стояти з TruCAM
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: TruCam
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Коментарі: 3

533
ankrem:
Сьогодні, 11:00

Тоесть 5000 человек, а сколько тогда постановлений ?

А если 5000 постановлений, тогда сколько кременчужан ?

Вообщем как всегда, чув дзвин....


6 0
281
LYuSIYa:
Сьогодні, 11:16

При проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото- і відеотехніку повинна бути розміщена в порядку визначеному Законом "Про Національну поліцію". (стаціонарно вмонтованим способом), натомість ручне розміщення засобів автоматичної фото- і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам ст. 40 Закону "Про Національну поліцію". 


2 0
173
adf007:
Сьогодні, 11:46

Цитата: LYuSIYa

При проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото- і відеотехніку повинна бути розміщена в порядку визначеному Законом "Про Національну поліцію". (стаціонарно вмонтованим способом), натомість ручне розміщення засобів автоматичної фото- і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам ст. 40 Закону "Про Національну поліцію". 

Когда едешь по Германии или Польше и других странах, там стоят столбы радары которые фоткают всех кто едет больше +4км/ч, и они не отварачиваюся если едут депутаты или полковники.

И если написано 50 то все едут 50 - и лендкрузеры и обычные лушпайки


0 0

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