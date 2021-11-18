Стало відомо, скільки кременчужан вже «піймались» на TruCam

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 1 043 Коментарів: 3

Патрульні піймали на TruCam вже 5316 кременчужан. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Нагадаємо, що TruCam'и з'явились у нашому місті наприкінці 2019 року. Тобто більше 5 тисяч кременчужан за їх допомогою притягли до адміністративної відповідальності за 2 роки.

Нагадаємо, що з такими приладами поліцейські несуть службу в місцях концентрації ДТП, аби зменшити рівень аварійності та контролювати дотриманням швидкості водіями. На таких ділянках розташовані відповідні дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.