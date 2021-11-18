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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Тігіпко ліквідує управляючу компанію, яка керує Кременчуцьким стальзаводом

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 656

 

Керівна компанія промислової групи активів фінансово-промислової групи «ТАС» буде ліквідована. Про це свідчить оголошення в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з оголошенням, рішення про ліквідацію прийнято 15 листопада учасником товариства у добровільному порядку. Заяви кредиторами вимог приймаються письмово до 15 січня 2022 року. Причину ліквідації не вказано.

За даними держреєстру, 100% статутного капіталу компанії через T.A.S. Overseas Investments Limited (Кіпр) володіє засновник та основний акціонер групи «ТАС» Сергій Тігіпко.

Основним видом діяльності зареєстрованої в жовтні 2012 року «Промислової групи ТАС» є діяльність головних управлінь (хед-офісів). Також компанія працює у сфері права, бухобліку та аудиту, зв'язків із громадськістю, консультування.

У 2020 році її чистий збиток становив 1,45 млн ​​грн (на 3,4% менше, ніж роком раніше), виторг – 0,46 млн грн (на 15,8% менше). Поточні зобов'язання на початок 2021 року – 8 тис. грн., непокритий збиток – 12,1 млн грн.

Статутний капітал – 14,28 млн грн.

За інформацією на сайті групи «ТАС», до складу промислової групи активів входять:

  • створене на базі піщаного кар'єру в Харківській області ТОВ «Старк» (виготовляє пісок для ливарного виробництва, скла, кераміки, виробництва сухих сумішей);
  • виробник вантажних вагонів АТ «Дніпровагонмаш» (Кам'янське Дніпропетровської області);
  • виробник вагонного литва Кременчуцький сталеливарний завод (Полтавська область);
  • агрохолдинг «ТАС Агро» із земельним банком 88 тис. га.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: сталеливарний стальзавод
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