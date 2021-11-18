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На Полтавщині податківці організували конвертцентр, через який «відмили» пів мільярда

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 443

 

Його організували колишні працівники податкової

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього вивели «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що організатори «конверту», мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучили:

  • готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн);
  • 660 грамів золота у монетах та злитках;
  • печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ конвертационный центр
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