На Полтавщині податківці організували конвертцентр, через який «відмили» пів мільярда

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього вивели «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що організатори «конверту», мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.
Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.
У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучили:
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за:
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