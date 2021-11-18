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У центрі на зупинці побилися підлітки: один отримав черепно-мозкову травму

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 912

 

Причина сварки невідома

17 листопада на зупинці громадського транспорту «Центр» сталася бійка між підлітками. Як повідомили у травмпункті дитячої лікарні, 15-річний хлопець отримав травми. 

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій лівої щоки. Від госпіталізації він відмовився.

Як повідомили у пресслужбі поліції, це була не бійка, а конфлікт між компанією підлітків, серед яких були як дівчата, так і хлопці. Всі вони раніше знайомі. Ювінальні поліцейські з усіма поспілкуються та встановлять причину сварки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бійка підлітки
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