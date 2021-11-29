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На маршрут «Дунайського експресу» вийде другий дизель-поїзд КВБЗ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 293

 

Найближчими днями поїзд розпочне роботу між Одесою та Ізмаїлом

В Одесу, в моторвагонне депо «Одеса-Застава» вчора, 28 листопада прибув другий сучасний дизель-поїзд - ДПКР3-004 виробництва КВБЗ. Про це у соцмережі Facebook повідомила прес-секретар КВСЗ Ганна Кудіярова.

Найближчими днями поїзд розпочне роботу між Одесою та Ізмаїлом, - таким чином, «Дунайський експрес» здійснюватиме два рейси на день.

Нагадаємо, перший рейс маршрутом Ізмаїл-Одеса потяг «Дунайський експрес» виконав 20 листопада поточного року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця КВБЗ ДПКр-3
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