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Куди кременчужанам сходити на спортивні заходи у грудні

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 309

 

Вйо на спортивні заходи:) 

Управлінян молоді та спорту Кременчука опублікували графік проведення спортивних заходів. Серед змагань у Кременчуці передбачені змагання онлайн так і в інших містах. Зверніть на це увагу, якщо плануєте відвідати спортивний захід. 

Дата та час проведення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

22.11 - 05.12

Спортивна онлайн-вікторина «Sport questions»

Соц. мережі

02.12-04.12

Чемпіонат України серед дорослих з греко-римської боротьби

Черкаси

04.12

09.00

Кубок Полтавської області з таеквон-до ІТФ

 СК «Шарада»  

наб. Лейт. Днепрова, 111

04.12-5.12

10.00

Чемпіонат України з фрі-файту

КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова

вул. Залудяка, 5

05.12

10.00

Турнір з художньої гімнастики

КЛК ХНУВС

(спортивна зала)

вул. Перемоги, 17/6,

06.12 з 13.00

07.12 з 9.00

Чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2010 р.н.

КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова

вул. Залудяка, 5

08.12 -10.12

Чемпіонат Полтавської області з волейболу серед юнаків 2008 р.н.

Полтава

10.12-11.12

Легка Атлетика «Стрибунець»

Гребінка

10.12-12.12

Всеукраїнські змагання з кікбоксингу WAKO

Київ

15.12-18.12

Чемпіонат України з легкої атлетики  на призи Операйла

Київ

16.12 - 19.12

І тур «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2008 р.н.

КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова

вул. Залудяка, 5

17.12 - 19.12

Чемпіонат України з тхеквондо серед дорослих та молоді.

Харків

22-23.12

Чемпіонат області серед юнаків, юніорів, та дівчат 2004-07

Гребінка

23.12 - 25.12

23 з 16.00

24 з 16.00

25 з 11.00

ХVІI традиційний турнір з боксу пам’яті дитячого хірурга О.Г.Баглаєнка

КМ СДЮШОР з боксу

Бульвар Пушкіна,2

25.12

Всеукраїнський турнір з тхеквондо

КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова вул. Залудяка, 5

25.12

10.00

Відкрита першість  КМ КДЮСШ № 1 з настільного тенісу

ВПУ № 7

(спортивна зала)

вул. Вадима Пугачова, 14
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Автор: Альона Душенко
Теги: афіша спорт заходи
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