Куди кременчужанам сходити на спортивні заходи у грудні

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 309

Управлінян молоді та спорту Кременчука опублікували графік проведення спортивних заходів. Серед змагань у Кременчуці передбачені змагання онлайн так і в інших містах. Зверніть на це увагу, якщо плануєте відвідати спортивний захід.