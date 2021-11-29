Куди кременчужанам сходити на спортивні заходи у грудні

Управлінян молоді та спорту Кременчука опублікували графік проведення спортивних заходів. Серед змагань у Кременчуці передбачені змагання онлайн так і в інших містах. Зверніть на це увагу, якщо плануєте відвідати спортивний захід.
|
Дата та час проведення
|
Назва та зміст заходу
|
Місце проведення
|
22.11 - 05.12
|
Спортивна онлайн-вікторина «Sport questions»
|
Соц. мережі
|
02.12-04.12
|
Чемпіонат України серед дорослих з греко-римської боротьби
|
Черкаси
|
04.12
09.00
|
Кубок Полтавської області з таеквон-до ІТФ
|
СК «Шарада»
наб. Лейт. Днепрова, 111
|
04.12-5.12
10.00
|
Чемпіонат України з фрі-файту
|
КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова
вул. Залудяка, 5
|
05.12
10.00
|
Турнір з художньої гімнастики
|
КЛК ХНУВС
(спортивна зала)
вул. Перемоги, 17/6,
|
06.12 з 13.00
07.12 з 9.00
|
Чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2010 р.н.
|
КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова
вул. Залудяка, 5
|
08.12 -10.12
|
Чемпіонат Полтавської області з волейболу серед юнаків 2008 р.н.
|
Полтава
|
10.12-11.12
|
Легка Атлетика «Стрибунець»
|
Гребінка
|
10.12-12.12
|
Всеукраїнські змагання з кікбоксингу WAKO
|
Київ
|
15.12-18.12
|
Чемпіонат України з легкої атлетики на призи Операйла
|
Київ
|
16.12 - 19.12
|
І тур «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2008 р.н.
|
КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова
вул. Залудяка, 5
|
17.12 - 19.12
|
Чемпіонат України з тхеквондо серед дорослих та молоді.
|
Харків
|
22-23.12
|
Чемпіонат області серед юнаків, юніорів, та дівчат 2004-07
|
Гребінка
|
23.12 - 25.12
23 з 16.00
24 з 16.00
25 з 11.00
|
ХVІI традиційний турнір з боксу пам’яті дитячого хірурга О.Г.Баглаєнка
|
КМ СДЮШОР з боксу
Бульвар Пушкіна,2
|
25.12
|
Всеукраїнський турнір з тхеквондо
|
КМ КДЮСШ ім. В.Кисельова вул. Залудяка, 5
|
25.12
10.00
|
Відкрита першість КМ КДЮСШ № 1 з настільного тенісу
|
ВПУ № 7
(спортивна зала)
вул. Вадима Пугачова, 14
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