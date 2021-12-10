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Кременчук, Спорт

Вихованець кременчуцького хокею Гліб Варава може зіграти на молодіжному чемпіонату світу ЧС-2022

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 276

 

Перший матч стартує 12 грудня

Молодіжна збірна України у рамках останнього етапу підготовки до чемпіонату світу вирушила до Будапешту (Угорщина). Наша збірна зіграла два контрольних матчі зі збірними командами Угорщини та Італії, що відбудуться 9 та 10 грудня. У складі нашої Ю-20 нападник ХК «Кременчук» Гліб Варава.

Потім в Естонії з 12 до 18 грудня може відбудеться історична подія - вперше корінний кременчужанин, вихованець КДЮСШ «Авангард» та дитячо-юнацьких команд «Кременчука», представлятиме наше місто в офіційних змаганнях з хокею в українській збірній - на молодіжному чемпіону світу серед чоловіків.

На фото Варава у першому ряду - другий праворуч
На фото Варава у першому ряду - другий праворуч

До складу збірної увійшли:

Воротарі: Майко Семен («БСФК - Білий Барс», Бровари), Кубрицький Дмитро («Сокіл», Київ).

Захисники: Чолач Артур («Барі Колтс», Канада), Євтухов Андрій («Спрінгфілд», США), Палійчук Арсен («Твін Сіті», США), Гребеник Артем, Дахновський Олексій – обидва («БСФК - Білий Барс», Бровари), Філімонов Олександр («Дніпро», м. Херсон), Пономаренко Артем, Сушков Владислав – обидва («Сокіл», Київ).

Нападники: Трахт Данііл («Лукко» U-18, Фінляндія), Царьковський Данило («Пантер», Естонія), Ткач Гліб («Нака», Швеція), Панасенко Богдан («Анхораж», США), Шаповалов Олександр (ТПС U-20, Фінляндія), Бородай Денис, Стецюра Сергій, Грабовецький Артем – усі («БСФК - Білий Барс», м. Бровари), Сімчук Михайло, Коржилецький Данило, Гончаренко Денис – усі («Сокіл», Київ), Кобильник Дмитро («Придніпровськ», Дніпро), Варава Гліб («Кременчук», Кременчук).

11 грудня збірна з Угорщини вирушає до Таліну (Естонія), де і відбудеться чемпіонат світу дивізіону 1, група В.

Розігрувати комплекти нагород та звання чемпіонів світу разом з нашою збірною будуть збірні команди з Естонії, Японії , Франції, Словенії та Польщі.

Розклад матчів юніорської збірної на чемпіонаті світу Дивізіон 1, група В:

  • 12 грудня, 16.00 Естонія – Україна
  • 14 грудня, 12.30 Україна – Японія
  • 15 грудня, 16.00 Франція – Україна
  • 17 грудня, 12.30 Україна – Словенія
  • 18 грудня, 16.00 Україна – Польща
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Гліб Варава
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