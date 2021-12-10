Вихованець кременчуцького хокею Гліб Варава може зіграти на молодіжному чемпіонату світу ЧС-2022

Молодіжна збірна України у рамках останнього етапу підготовки до чемпіонату світу вирушила до Будапешту (Угорщина). Наша збірна зіграла два контрольних матчі зі збірними командами Угорщини та Італії, що відбудуться 9 та 10 грудня. У складі нашої Ю-20 нападник ХК «Кременчук» Гліб Варава.
Потім в Естонії з 12 до 18 грудня може відбудеться історична подія - вперше корінний кременчужанин, вихованець КДЮСШ «Авангард» та дитячо-юнацьких команд «Кременчука», представлятиме наше місто в офіційних змаганнях з хокею в українській збірній - на молодіжному чемпіону світу серед чоловіків.
Воротарі: Майко Семен («БСФК - Білий Барс», Бровари), Кубрицький Дмитро («Сокіл», Київ).
Захисники: Чолач Артур («Барі Колтс», Канада), Євтухов Андрій («Спрінгфілд», США), Палійчук Арсен («Твін Сіті», США), Гребеник Артем, Дахновський Олексій – обидва («БСФК - Білий Барс», Бровари), Філімонов Олександр («Дніпро», м. Херсон), Пономаренко Артем, Сушков Владислав – обидва («Сокіл», Київ).
Нападники: Трахт Данііл («Лукко» U-18, Фінляндія), Царьковський Данило («Пантер», Естонія), Ткач Гліб («Нака», Швеція), Панасенко Богдан («Анхораж», США), Шаповалов Олександр (ТПС U-20, Фінляндія), Бородай Денис, Стецюра Сергій, Грабовецький Артем – усі («БСФК - Білий Барс», м. Бровари), Сімчук Михайло, Коржилецький Данило, Гончаренко Денис – усі («Сокіл», Київ), Кобильник Дмитро («Придніпровськ», Дніпро), Варава Гліб («Кременчук», Кременчук).
11 грудня збірна з Угорщини вирушає до Таліну (Естонія), де і відбудеться чемпіонат світу дивізіону 1, група В.
Розігрувати комплекти нагород та звання чемпіонів світу разом з нашою збірною будуть збірні команди з Естонії, Японії , Франції, Словенії та Польщі.
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