Як прохав Кременчук: на Полтавщині скоротили комендантську годину

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 655

Відзавтра, з 28 липня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23.00 до 5.00. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- В таких питаннях ми завжди орієнтуємося на думку правоохоронців та військових, бо безпека – пріоритет. Після чергових консультацій Рада оборони області ухвалила відповідне рішення, - сказав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що на останній сесії Кременчуцької міської ради депутати прохали Полтавську обласну військову адміністрацію встановити терміну дії комендантської години з 23.00 до 5.00 на території Кременчука. Наразі комендантська година триває з 22.00 до 5.00.



