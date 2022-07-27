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Кременчук, Надзвичайні новини

Що трапилось у Кременчуцькому районі за минулу добу та навіщо знову перевіряють школи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 430

 

На Кременчуччині тривають жнива, а оперативна ситуація контрольована та відносно спокійна

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна та контрольована, пожеж та інших надзвичайних подій за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

Вчора поліцейські затримали 5 водіїв напідпитку, по яким також складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

- Кількість затриманих водіїв у нетверезому стані має сталий характер – їх не меншає. Щодо них треба  приймати більш жорсткі міри покарання, бо вони створюють на дорогах небезпеку для всіх. Буду виходити з відповідними пропозиціями, - заявив Олег Лєднік.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано дві особи за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

- Через складні погодні умови збір ранніх зернових трохи затримується. Проте, вже зібрано та обмолочено зернові на 25% площ, - повідомив Олег Лєднік.

На питання щодо перевірки шкіл, він пояснив, що головна мета цієї перевірки – оцінити готовність навчальних закладів проводити навчання офлайн.

- Ми разом з ДСНС перевіряємо наявність, стан та підготовку захисних споруд у школах, щоб зрозуміти, чи можна створити безпечні умови навчання для школярів та вчителів. Та визначити, які кошти потрібні на обладнання сховищ. Головне завдання – забезпечити безпеку навчального процесу та надати вибір батькам школярів і органам місцевого самоврядування щодо визначення формату навчання дітей у школах з 1 вересня, - пояснив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район жнива школи навчання
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