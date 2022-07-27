Що трапилось у Кременчуцькому районі за минулу добу та навіщо знову перевіряють школи

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна та контрольована, пожеж та інших надзвичайних подій за минулу добу не трапилось.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.
Вчора поліцейські затримали 5 водіїв напідпитку, по яким також складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.
За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано дві особи за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.
На питання щодо перевірки шкіл, він пояснив, що головна мета цієї перевірки – оцінити готовність навчальних закладів проводити навчання офлайн.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер