Козельщинська сільрада намагається повернути землю на понад 10 млн грн

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Глобинська окружна прокуратура звернулася з позовом до суду, з метою повернення у власність Козельщинської селищної ради 104 земельних ділянок, загальною площею майже 1 тис. 200 га вартістю понад 10 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

До державного реєстратора з Лубенського району та приватного сільськогосподарського підприємства з Полтави пред’явлено позовну заяву щодо скасування рішення про державну реєстрацію прав приватної власності та постійного користування земельними ділянками, а також повернення їх у власність Козельщинської селищної ради.

У 2006 році приватне підприємство, за яким зареєстровано вказані землі, було ліквідовано у зв'язку з банкрутством. Минулого року підприємство відновило роботу шляхом подання судового рішення, що стосувалося поновлення діяльності іншого суб’єкта господарювання.

Ціль позову - Задовольнити інтереси держави в особі Козельщинскої селищної ради.

Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі.