Залишилося 2 дні збору: військовим на передову потрібен генератор

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 248

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко збирає кошти на генератор військовим. У неї залишилося лише 2 дні на збір, а далі знімається броня. Генератор коштує 47000 грн, проте більшу половину суми вдалося зібрати. Залишилося 28700 грн.

- Військовим потрібна наша підтримка... Ми повинні бути їх надійним тилом... Пам'ятайте, як в кінці лютого - на початку березня ми з вами викупили три генератори, які знаходились в Бучі? Як була проведена найскладніша логістична робота по вивозу їх відтіля? Декілька десятків людей допомогали забрати, вивозити, перевозити. Це було надскладно, але ми впорались. Наразі нашої допомоги потребують хлопці, що знаходяться на сході. Відкриваю збір на дизельний генератор. Його вартість 47000 грн (сподіваюсь курс не підійметься). Сума велика, але ви ж мені допоможете? Допомога нашій армії, це те, що не повинно зупинятись ні на хвилину. Адже наші зусилля - це крок до нашої Перемоги, - розповіла волонтерка Марина Пилипенко.

Карта для збору 5375411416037336 (моно). sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)