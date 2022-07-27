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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькій райраді забули про чвари та займаються наданням гуманітарною допомоги ВПО

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 327

 

Про гуманітарну допомогу з Мюнхена та роботу Кременчуцької районної ради

Про гуманітарну допомогу з Мюнхена та роботу Кременчуцької районної ради у цей складний час, під час ранкового брифінгу розповів голова ради Дмитро Колотієвський.

За його словами, не дивлячись на воєнний стан та те, що певна частина депутатів захищає Україну, районна рада функціонує у межах своїх повноважень, минулі чвари забуті, усі працюють на перемогу. З огляду на те, що існує постійна ракетна небезпека, проводити засідання у центрі міста не є доцільним, тому робота ведеться у змішаному форматі.

Рік тому Кременчуцька районна рада ухвалила низку рішень у рамках децентралізаційних процесів в Україні. Зараз на фінішній стадії ті рішення, які ухвалювалися на попередніх сесіях райради. Мова йде про передачу майна до об'єднаних територіальних  громад Кременчуцького району.

- Важливо розуміти, що ухвалене депутатами рішення, це не просто натиснута кнопка у системі голосування, але й довгий шлях реалізації. Тож процес триває, зміни відбуваються, - пояснив Дмитро Колотієвський.

Він поділився доброю новиною для жителів району з-поміж внутрішньо переміщених осіб. Вже невдовзі ті, хто потребують, отримають якісні харчові продукти з гуманітарної допомоги з Мюнхена, від Спілки Самаритян України. Німецька допомога буде надаватися таким чином: закрили одну громаду, перейшли до іншої. Першими допомогу отримають жителі Глобиного.

Щодо роботи із ВПО у Кременчуцькому районі, голова районної ради відмітив: реєстри таких осіб ведуться, допомога надається, все іде у штатному режимі.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Кременчуцька районна рада гуманітана допомога ВПО
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