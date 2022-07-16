В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

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В Україні хочуть запровадити адміністративну відповідальність (тобто штрафи) за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт №7553 зареєстрували у Верховній Раді 12 липня.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях чи рух автівок без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Порушник може отримати попередження або штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн). Якщо упродовж року людина повторно порушить комендантську годину, наступний штраф вже буде більшим – 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн).