журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Україна, Світ

В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 529

 

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді

В Україні хочуть запровадити адміністративну відповідальність (тобто штрафи) за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт №7553 зареєстрували у Верховній Раді 12 липня.

Порушникам комендантської години у Кременчуці видаватимуть повістки

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях чи рух автівок без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Кременчуцькі депутати просять скоротити комендантську годину

Порушник може отримати попередження або штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн). Якщо упродовж року людина повторно порушить комендантську годину, наступний штраф вже буде більшим – 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн).

Час комендантської години на Полтавщині можуть змінити ближче до осені
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: espreso.tv
Теги: комендантська година законопроєкт штраф порушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх