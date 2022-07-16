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У 90% випадків повістки видають для уточнення даних і стану здоров'я, а не одразу для мобілізації

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 216

 

Повістки роздають у громадських місцях, тому що це ефективніше, ніж ходити по домівках військовозобов'язаних

У 90% випадків повістки видають для уточнення військово-облікових даних та стану здоров'я, а не одразу для мобілізації. Роз'яснення щодо проведення мобілізації надав начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

За його словами, повістки роздають у громадських місцях, тому що це ефективніше, ніж ходити по домівках військовозобов'язаних:

- Начальники територіальних центрів комплектування обирають найбільш імовірні місця, де в найкоротший час можна виконати задачу. Вони зобов’язані уточнювати військово-облікові дані, аби мати достовірну інформацію щодо кількості військовозобов’язаних. І ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, або приватному сектору, де високі ворота, і стукати у двері, де ніхто не відкриває, – ефективність такої роботи дуже мала. А, звичайно, якщо це громадське місце, де є велике скупчення народу, ефективність вручення повістки буде набагато більшою.

Також він уточнив, що повістку необов’язково має заповнювати керівник територіального центру комплектування. Це можуть зробити керівники установ або селищної ради, працівники адміністрацій та інші посадові особи. Військовий комісар може видати розпорядження, в якому вказати строки, прізвища військовозобов’язаних, і таким способом зобов’язати посадових осіб оповістити військовозобов’язаних, щоб вони з’явилися до військкомату.

Він зауважив, що повістка не повинна використовуватись як покарання, але одночасно наголосив, що в Україні відбувається загальна мобілізація.

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- Як правило, військові частини комплектуються за територіальним принципом, - пояснив Роман Горбач. - Якщо необхідних спеціалістів немає у цьому регіоні, то можуть залучатися спеціалісти з інших регіонів. Якщо у західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і мобілізаційні плани у них більші, є така залежність.

Не усіх добровольців мобілізують, деяких просто ставлять на облік. Адже в арімї потрібні перш за все спеціалісти.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ТСН
Теги: війна повістка військовий облік
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