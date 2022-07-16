У 90% випадків повістки видають для уточнення даних і стану здоров'я, а не одразу для мобілізації

Повістки роздають у громадських місцях, тому що це ефективніше, ніж ходити по домівках військовозобов'язаних
У 90% випадків повістки видають для уточнення військово-облікових даних та стану здоров'я, а не одразу для мобілізації. Роз'яснення щодо проведення мобілізації надав начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.
За його словами, повістки роздають у громадських місцях, тому що це ефективніше, ніж ходити по домівках військовозобов'язаних:
Також він уточнив, що повістку необов’язково має заповнювати керівник територіального центру комплектування. Це можуть зробити керівники установ або селищної ради, працівники адміністрацій та інші посадові особи. Військовий комісар може видати розпорядження, в якому вказати строки, прізвища військовозобов’язаних, і таким способом зобов’язати посадових осіб оповістити військовозобов’язаних, щоб вони з’явилися до військкомату.
Він зауважив, що повістка не повинна використовуватись як покарання, але одночасно наголосив, що в Україні відбувається загальна мобілізація.
Не усіх добровольців мобілізують, деяких просто ставлять на облік. Адже в арімї потрібні перш за все спеціалісти.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер