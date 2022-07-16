На Полтавщині судитимуть чоловіка, який задушив собаку односельця

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 123

На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки односельця. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, слідчий підрозділ завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, 24 червня до поліції звернувся житель Миргородської громади з приводу насильницької смерті собаки, яка охороняла його домогосподарство. Чоловік знайшов мертву тварину з ознаками удушення на подвір’ї.

На підставі зібраних доказів та висновків ветеринарної експертизи слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вручили обґрунтовану підозру у вчиненні злочину 52-річному жителю села. Чоловіку інкримінують жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України).

Відповідно до чинного законодавства, винному у вбивстві тварини може загрожувати від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років ув’язнення.