журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який задушив собаку односельця

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 123

 

Господар знайшов мертву тварину на подвір’ї

На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки односельця. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, слідчий підрозділ завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, 24 червня до поліції звернувся житель Миргородської громади з приводу насильницької смерті собаки, яка охороняла його домогосподарство. Чоловік знайшов мертву тварину з ознаками удушення на подвір’ї.

На підставі зібраних доказів та висновків ветеринарної експертизи слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вручили обґрунтовану підозру у вчиненні злочину 52-річному жителю села. Чоловіку інкримінують жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України).

Відповідно до чинного законодавства, винному у вбивстві тварини може загрожувати від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років ув’язнення.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: собака вбивство суд жорстоке поводження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх