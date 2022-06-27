На Полтавщині чоловік жорстоко вбив собаку сусіда

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До Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 24 червня звернувся чоловік, який розповів, що вранці на подвір’ї він виявив мертвою собаку, яка охороняла його домогосподарство. За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі, поліція відкрила кримінальне провадження.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна група поліції знайшла докази, які вказували на те, що собаку ймовірно вбили. Згодом ветеринари підтвердили насильницьку смерть тварини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України.

Особу правопорушника правоохоронці з’ясували упродовж дня. Ним виявився 52-річний односелець заявника. Наразі слідчим вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

У разі визнання вини судом фігуранту може загрожувати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.