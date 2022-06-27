Вирячені очі й висунутий язик: перед українськими військовими виконали маорійський ритуал

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 385

Цей танець виконували сотні років тому й мали на меті розігнати ворогів

У Великійбританії перед українськими військовими виконали танець гака, який має підтримати наших воїнів на боротьбу.

Уперше гаку (маорійський ритуал) почали виконувати воїни маорі сотні років тому: перед кожним боєм вони за допомогою страхітливих рухів тіла та криків, виряченими очима й висолопленим язиком, своєю лютою експресією намагалися залякати ворога. Пізніше гаку стали використовувати й у мирних цілях, розповідаючи за допомогою неї про маорійські традиції та вірування.



