Пляжі Кременчука: Сухий Кагамлик - забруднення води у 140 раз перевищує норму, Дніпро – майже у нормі

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Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.

Це повідомлення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 14.07.2022 року показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик , пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000)

, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000) р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 6 000, кінець пляжу 5 000 (допустиме значення - 5 000).

Отже, вихходить, що за даними цих досліджень за минулий тиждень якість води на Центральному пляжі (Дніпро) суттєво покращилась, адже 7 липня її забрудненість у 50 разів перевищує допустимі норми, а на Сухому Кагамлику залишилась без змін.

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, санлікарі не рекомендують купатися на пляжі «Центральний» (р. Дніпро) та пляжі річки Сухий Кагамлик, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.