Пляжі Кременчука: Сухий Кагамлик - забруднення води у 140 раз перевищує норму, Дніпро – майже у нормі

Показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.
Це повідомлення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 14.07.2022 року показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Отже, вихходить, що за даними цих досліджень за минулий тиждень якість води на Центральному пляжі (Дніпро) суттєво покращилась, адже 7 липня її забрудненість у 50 разів перевищує допустимі норми, а на Сухому Кагамлику залишилась без змін.
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, санлікарі не рекомендують купатися на пляжі «Центральний» (р. Дніпро) та пляжі річки Сухий Кагамлик, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер