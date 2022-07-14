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Жінок братимуть на військовий облік лише за іхньою згодою – Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 219

 

Досвід розгортання військових частин ЗСУ до повних штатів воєнного часу доводить, що на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку

Про нові пропозиції щодо військового обліку жінок, що розроблені Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ, повідомляється на його офіційній сторінці у Фейсбуці.

Генеральним штабом ЗС України опрацьовано пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Зазначений Перелік затверджений наказом Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України поточного року).

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ військовий облік жінки
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