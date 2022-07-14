На Полтавщині поліцейські затримали браконьєра на воді, який завдав збитків на 580 тисяч грн

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На Полтавщині водні поліцейські Кременчуцького районного управління та інспектори рибоохоронного патруля виявили правопорушника, який за допомогою 17 сіток ловив рибу у водоймі Кам’янського водосховища, в районі Ворсклянської затоки Регіонального ланшафтного парку «Нижньоворсклянський», поблизу села Орлик Полтавського району.

Своїми протиправними діями чоловік завдав збитки державі на понад пів мільйона гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції та сектор поліцейської діяльності на воді.

- На Полтавщині 13 липня інспектори сектору поліцейської діяльності на воді та представники Полтавського рибоохоронного патруля виявили 30-річного мешканця Кобеляцької тергромади, який здійснював вилов риби із дюралевого човна за допомогою 17 сіток загальною довжиною близько 850 метрів. У правопорушника вилучили понад 40 кілограмів свіжовиловленої риби різних видів та заборонене знаряддя лову. За попередніми підрахунками інспекторів рибоохоронного патруля, сума завданих державі збитків складає понад 580 тисяч гривень, - йдеться у повідомленні.

Наразі за даним фактом підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі. Триває слідство.