Як спецпризначенці ГУР Міноборони визволяли із російської катівні у тилу ворога п’ятьох українців

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 243

12 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поінформував, що у ході спецоперації силами спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з російського полону звільнено п’ятьох громадян України.

Серед визволених з російського полону бранців був військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.

Сьогодні на офіційні сторінці ГУР Міноборони у Фейсбуці розмістили сюжет ТСН про те, як спецпризначенці провели цю унікальну спецоперацію у тилу ворога на Херсонщині. Вони розгромили в’язницю окупантів та вивели її в’язнів на вільну територію.



