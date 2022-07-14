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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві бійці добровольчого формування територіальної громади прийняли присягу

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 0

 

Зі складанням присяги їх привітали представники керівництва обласної поліції

З урочистим складанням присяги бійців добровольчого формування Полтавської міської територіальної громади №2 привітав заступник начальника поліції Полтавщини Максим Ахрамєєв та очільник Управління превентативної діяльності поліцейського Главку Роман Ніколаєнко.

Бійці добровольчого формування, створеного на базі охоронної фірми, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну залучаються до патрулювання вулиць та підтримання правопорядку в обласному центрі. Серед фахівців та експертів, які залучалися до їх військового вишколу, були військові, медики та поліцейські.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

 

Як зазначив Віктор Криворучко, начальник штабу формування, добровольчий підрозділ об’єднав мотивованих чоловіків та жінок, які з різних причин не можуть нести службу в Збройних Силах, однак налаштовані зробити все від них залежне для захисту громади й Батьківщини.

Максим Ахрамєєв, у зверненні до бійців зауважив, що складання присяги – це відповідальний крок для вірних синів і доньок України, що свідчить про їх бажання та готовність боронити державу й рідне місто!

- Для нашої країни зараз має вагоме значення внесок кожної людини у спільну справу. Тільки разом ми здатні дати гідну відсіч ворогові та привести Україну до Перемоги. Слава Україні!, - наголосив він.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДФТГ Полтава присяга
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