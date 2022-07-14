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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

В Оржиці 63-річна жінка вирощувала мак – їй загрожує до трьох років обмеження волі

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 126

 

Обвинувальний акт відносно особи, яка вирощувала рослини снотворного маку, поліція та прокуратура скерували до суду

Незаконну діяльність 63-річної мешканки Лубенської громади, яка обґрунтовано підозрюється у незаконному вирощуванні снотворного маку, задокументували дізнавачі сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського районного відділу поліції спільно з оперативниками, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

- У ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили понад 100 рослин снотворного маку, що росли на присадибній ділянці 63-річної мешканки селища Оржиця, Лубенського району. Вилучені речові докази направлені на експертизу. У рамках кримінального провадження жінці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статі 310 (Незаконне вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України, - повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Петро Скічко.

Наразі дізнавачем поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, обвинувальний акт відносно фігурантки  скеровано до суду. У разі визнання вини судом, їй загрожує до 3-х років обмеження волі.  

- Нагадаємо, що на Полтавщині тривають оперативно-профілактичні заходи «МАК». Відповідно до статті 310 Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини мак суд
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