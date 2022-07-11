Кременчуцька РВА: п’ятеро постраждалих від ракетного удару по «Амстору» знаходяться у лікарнях

Більшість із тих, хто був госпіталізований 27 червня, виписані з лікарень у зв’язку з покращенням стану здоров’я
Внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор», який був завданий російською армією 27 червня, близько сотні постраждалих звернулися за медичною допомогою. З них 26 людей було госпіталізовано. Станом на ранок 11 липня у лікарнях залишається п’ятеро постраждалих.
Про це сьогодні, 11 липня, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Нагадаємо, від злочинного ракетного удару по ТЦ «Амстор», який рашисти нанесли 27 червня, загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина досі вважається пропалої безвісті.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер