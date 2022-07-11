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Кременчуцька РВА: п’ятеро постраждалих від ракетного удару по «Амстору» знаходяться у лікарнях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 887

 

Більшість із тих, хто був госпіталізований 27 червня, виписані з лікарень у зв’язку з покращенням стану здоров’я

Внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор», який був завданий російською армією 27 червня, близько сотні постраждалих звернулися за медичною допомогою. З них 26 людей було госпіталізовано. Станом на ранок 11 липня у лікарнях залишається п’ятеро постраждалих.

Про це сьогодні, 11 липня, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- З них двоє продовжують лікуванні у Києві, один – у Полтаві, і ще двоє – у кременчуцькій лікарні. Усі інші, у зв’язку з покращенням стану здоров’я, виписані, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, від злочинного ракетного удару по ТЦ «Амстор», який рашисти нанесли 27 червня, загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина досі вважається пропалої безвісті.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар ТЦ Амстор Кременчуцька РВА Кременчук
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