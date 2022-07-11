Канадський благодійний фонд через Кременчуцьку РВА передав військовим квадрокоптер за $13 тисяч

Канадський благодійний фонд HELP Ukraine, який заснували місцеві українці, передав Кременчуцькій районній військовій адміністрації квадрокоптер із високими характеристиками. Саме такий апарат був потрібен українським розвідникам для виявлення ворожих позицій та техніки. Вже сьогодні цей квадрокоптер потрапить до українських військових і буде допомагати виявляти ворога для його знищення.
Про це перед початком брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, вартість квадрокоптера - близько 13 тисяч доларів США. Волонтери канадського благодійного фонду привезли в Україну два таких квадрокоптера. Один із них вже допомагає нищити російських окупантів на Півдні нашої країни. Другий невдовзі підключиться до цієї місії.
Після демонстрації квадрокоптера він його запакував та передав своїм помічникам для відправки до військової частини.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер