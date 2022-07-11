Канадський благодійний фонд через Кременчуцьку РВА передав військовим квадрокоптер за $13 тисяч

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 218

Канадський благодійний фонд HELP Ukraine, який заснували місцеві українці, передав Кременчуцькій районній військовій адміністрації квадрокоптер із високими характеристиками. Саме такий апарат був потрібен українським розвідникам для виявлення ворожих позицій та техніки. Вже сьогодні цей квадрокоптер потрапить до українських військових і буде допомагати виявляти ворога для його знищення.

Про це перед початком брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вартість квадрокоптера - близько 13 тисяч доларів США. Волонтери канадського благодійного фонду привезли в Україну два таких квадрокоптера. Один із них вже допомагає нищити російських окупантів на Півдні нашої країни. Другий невдовзі підключиться до цієї місії.

- Канадські волонтери вийшли на нашу військову адміністрацію, ми зв'язалися з військовими і спільно визначили, що саме потрібно нашим захисникам. Гадаю, що цей квадрокоптер із дуже високими характеристиками допоможе українським розвідникам знаходити ворога і вдень, і вночі, - пояснив Олег Лєднік.

Після демонстрації квадрокоптера він його запакував та передав своїм помічникам для відправки до військової частини.