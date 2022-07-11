Полтавщина втратила ще двох бійців

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10 липня Лохвицька громада прощалася з воїном Ярославом Сініченком, який поклав своє життя за Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Лохвицької міської ради.

Мешканці Лохвиці живим коридором зустрічали полеглого. Церемонія прощання із загиблим відбулася на Іванківському кладовищі.

Про загибель Ярослава стало відомо лише днями після кількох місяців пошуків, надій і сподівань. Йому був лише 31 рік.

Сьогодні, 11 липня об 11.00, у Терешківській громаді в останню путь проведуть військового Дмитра Христиченка.