У Власівці потонула 10-річна дівчинка

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10 липня у Власівці на пляжі кооперативу «Граніт» потонула 10-річна дівчинка. Про це «Телеграфу» повідомив очевидець Максим.

За його словами, пляж був переповнений людьми. Дівчинка відпочивала з мамою та братом. У якийсь момент жінка втратила дитину з поля зору. Небайдужі кинулись шукати малу у воду. Потім обшукали сам дачний кооператив. А потім почали пірнати.

Тоді і дістали дитину. Її намагались відкачати, але намарно.

На місці працювали медики і поліцейські. Обставини події встановлюються правоохоронцями.