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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі чоловік виростив на городі 180 кущів коноплі

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 192

 

Також у нього вдома знайшли готовий канабіс

На земельній ділянці 43-річного мешканця села Вільна Терешківка Кременчуцького району, поліцейські виявили близько 180 рослин конопель. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили у пресслужбі поліції, в ході профілактичних заходів «Мак-2022» оперативники відділення №2 Кременчуцького райуправління отримали інформацію, що мешканець району вирощує коноплі. Поліцейські, за процесуального керівництва прокуратури, провели санкціонований обшук у його дворі, під час якого виявили та вилучили близько 180 рослин конопель та канабіс. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.310 (Незаконне вирощування снотворного маку) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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