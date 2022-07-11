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Надзвичайні новини

Вдале застілля: у Горішніх Плавнях один сусід задушив іншого

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 606

 

Фігуранту вручили підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

10 липня у Горішніх Плавнях сталося вбивство. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про виявлене тіло у одній із квартир міста до поліції повідомив 40-річний чоловік. Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини вчинення злочину.

- У ході оперативних та слідчих дій нами встановлено, що під час спільного дозвілля між двома чоловіками виник конфлікт. За попередньою інформацією слідства, при з’ясуванні стосунків місцевий 40-річний підозрюваний задушив 38-річного потерпілого. З місця події та помешкання фігуранта слідчі вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до вчинення особливо тяжкого злочину. На часі підозрюваному повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного  заходу, - зазначив Дмитро Забігайло, начальник відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції.

У рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, триває досудове розслідування. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
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