Ситуація у Кременчуцькому районі: підтоплення через зливу, пияки за кермом, жнива та Danone

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 308

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні резонансних подій не трапилось, ситуація залишається контрольованою, хоча кількість осіб, що зловживали алкогольними напоями збільшилась. Чи стали причиною цього погодні умови – начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік не пояснив, але зауважив, що рятувальники з ДСНС вчора відкачували воду від багатьох будинків, щоб врятувати їх мешканців від підтоплення. Сильна злива вчора накоїла багато шкоди у Кременчуці, тому комунальні служби і рятувальники ДСНС працювали весь день та продовжують відкачувати воду й сьогодні.

За словами Олега Лєдніка, за минулу добу громадяни 11 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Зафіксовано один випадок скоєння домашнього насильства.

Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

- У районі розпочався збір ранніх зернових. Із 95 тисяч гектарів врожай вже зібрали з 1000 га, - повідомив Олег Лєднік.

Відповідаючи на питання журналістів, він розповів, що Кременчуцька станція швидкої допомоги для забезпечення кращої мобільності продовжує чергувати у 4 місцях в різних районам міста. Медичному персоналу «Швидкої допомоги» у цих місцях забезпечені належні побутові умови.

Олег Лєднік також повідомив, що Кременчуцький район відкритий для тих, хто хоче перенести свій бізнес із районів, охоплених війною. Одним із таких підприємств є компанія «Danone», яка закрила свій завод у Херсоні, та змогла евакуювати частину своїх співробітників до Кременчука, де на її місцевих потужностях буде налагоджений випуск продукції, яка до війни виготовлялась на заводі у Херсоні.

До речі, сама компанія «Danone» на своєму офіційному сайті повідомила про закриття заводу у Херсоні та евакуацію співробітників.