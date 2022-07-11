Ситуація у Кременчуцькому районі: підтоплення через зливу, пияки за кермом, жнива та Danone

Завдяки зусиллям рятувальників вчора від підтоплення були врятовані багато будинків
Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні резонансних подій не трапилось, ситуація залишається контрольованою, хоча кількість осіб, що зловживали алкогольними напоями збільшилась. Чи стали причиною цього погодні умови – начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік не пояснив, але зауважив, що рятувальники з ДСНС вчора відкачували воду від багатьох будинків, щоб врятувати їх мешканців від підтоплення. Сильна злива вчора накоїла багато шкоди у Кременчуці, тому комунальні служби і рятувальники ДСНС працювали весь день та продовжують відкачувати воду й сьогодні.
За словами Олега Лєдніка, за минулу добу громадяни 11 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Зафіксовано один випадок скоєння домашнього насильства.
Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.
Відповідаючи на питання журналістів, він розповів, що Кременчуцька станція швидкої допомоги для забезпечення кращої мобільності продовжує чергувати у 4 місцях в різних районам міста. Медичному персоналу «Швидкої допомоги» у цих місцях забезпечені належні побутові умови.
Олег Лєднік також повідомив, що Кременчуцький район відкритий для тих, хто хоче перенести свій бізнес із районів, охоплених війною. Одним із таких підприємств є компанія «Danone», яка закрила свій завод у Херсоні, та змогла евакуювати частину своїх співробітників до Кременчука, де на її місцевих потужностях буде налагоджений випуск продукції, яка до війни виготовлялась на заводі у Херсоні.
До речі, сама компанія «Danone» на своєму офіційному сайті повідомила про закриття заводу у Херсоні та евакуацію співробітників.
- Завод зазнав значних пошкоджень внаслідок бойових дій росії в цьому районі. Ми втратили контроль над заводом і не віримо, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація зможе відновити там роботу.
Якщо ж завод все-таки буде частково введений в експлуатацію внаслідок дій тимчасової окупаційної адміністрації, компанія Данон в Україні не зможе нести відповідальність за якість та процеси, що там забезпечуватимуться, враховуючи відсутність більшої частини робітників заводу та пошкодження самого обладнання, - йдеться у заяві компанії.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер