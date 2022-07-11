У суботу очільник Полтавщини відвідав Кременчук для пошуку шляхів опалення міста взимку

У суботу, 9 липня, з робочою поїздкою в Кременчуці побував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Метою його приїзду були два головні питання: підготовка Кременчука до опалювального сезону та готовність навчальних закладів до проведення офлайн навчання з точки зору безпеки школярів. Після ракетного удару по ТЦ «Амстор» багато батьків висловлюється проти офлайн навчання у школах.
Про це на ранковому брифінгу 11 липня розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, разом із очільником Полтавщини та представниками міської влади вони побували на зруйнованій ракетним ударом Кременчуцькій ТЕЦ, обговорили можливості альтернативного опалення Кременчука та систему навчання у школах міста.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер