У суботу очільник Полтавщини відвідав Кременчук для пошуку шляхів опалення міста взимку

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 283

Дмитро Лунін також відвідав дві кременчуцькі школи для визначення формату нового навчального року

У суботу, 9 липня, з робочою поїздкою в Кременчуці побував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Метою його приїзду були два головні питання: підготовка Кременчука до опалювального сезону та готовність навчальних закладів до проведення офлайн навчання з точки зору безпеки школярів. Після ракетного удару по ТЦ «Амстор» багато батьків висловлюється проти офлайн навчання у школах.

Про це на ранковому брифінгу 11 липня розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, разом із очільником Полтавщини та представниками міської влади вони побували на зруйнованій ракетним ударом Кременчуцькій ТЕЦ, обговорили можливості альтернативного опалення Кременчука та систему навчання у школах міста.

- Однозначної відповіді на усі складні питання немає. Ви знаєте, що обласна рада надала дозвіл на прийняття до комунальної власності частини споруд Кременчуцької ТЕЦ і готова виділити кошти на її відновлення. Тепер слово за Фондом держмайна. Розглядаються й інші варіанти, різні шляхи вирішення проблеми з опаленням. Наше основне завдання – зробити так, щоб місто взимку було з теплом, - зазначив Олег Лєднік.