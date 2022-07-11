журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Надзвичайні новини

У суботу очільник Полтавщини відвідав Кременчук для пошуку шляхів опалення міста взимку

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 283

 

Дмитро Лунін також відвідав дві кременчуцькі школи для визначення формату нового навчального року

У суботу, 9 липня, з робочою поїздкою в Кременчуці побував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Метою його приїзду були два головні питання: підготовка Кременчука до опалювального сезону та готовність навчальних закладів до проведення офлайн навчання з точки зору безпеки школярів. Після ракетного удару по ТЦ «Амстор» багато батьків висловлюється проти офлайн навчання у школах.

Про це на ранковому брифінгу 11 липня розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, разом із очільником Полтавщини та представниками міської влади вони побували на зруйнованій ракетним ударом Кременчуцькій ТЕЦ, обговорили можливості альтернативного опалення Кременчука та систему навчання у школах міста.

- Однозначної відповіді на усі складні питання немає. Ви знаєте, що обласна рада надала дозвіл на прийняття до комунальної власності частини споруд Кременчуцької ТЕЦ і готова виділити кошти на її відновлення. Тепер слово за Фондом держмайна. Розглядаються й інші варіанти, різні шляхи вирішення проблеми з опаленням. Наше основне завдання – зробити так, щоб місто взимку було з теплом, - зазначив Олег Лєднік.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька ТЕЦ опалення Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх