Не лякайтесь: завтра і післязавтра у кар'єрах відбудуться вибухи

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 222

Вони необхідні для роботи підприємства

Завтра, 12 липня, і післязавтра, 13 липня, о 12.00 для продовження стабільної роботи підприємства у кар'єрах Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Майте на увазі та зберігайте спокій!

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