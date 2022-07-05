Зміни у тренерському штабі та питання стадіону: «Кремінь» вийшов з відпустки

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 292

Вчора, 4 липня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з тижневої відпустки. Зараз команда під керівництвом в.о. головного тренера Романа Локтіонова розпочала підготовку до старту нового чемпіонату, який орієнтовно розпочнеться наприкінці літа - початку осені.

Команда пробіглася у Міському саду, провела невеличку розминку у парку та готувалася на стадіоні «Кремінь-Арена». Команді пощастило, адже основна команда на час ракетного обстрілу «Амстору» та заводу «Кредмаш» перебувала у відпустці. А юні вихованці МФК «Кремінь» під час повітряної тривоги встигли покинути стадіон та заховатися в укритті школи, яка на жаль також, як і стадіон, зазнала пошкоджень.

Тренер Роман Локтіонов розповів про зміни у тренерському штабі, складі команди, а також майбутніх планах «синьо-білих».

Про зміни в складі команди

- «Кремінь» покинули троє футболістів: Максим Кучеренко, Олександр Третяк та Тугай Алізаде. Максим Навроцький зараз знаходиться в оренді за кордоном у Словаччині. Якщо він зачепиться, то залишиться там. Повертається до нас Орест Панчишин після важкої травми, орієнтовно повернеться десь після 7 липня.

- Яка ситуація з Денисом Галатою, бачили його у складі «Ворскли», а сьогодні він тренується разом з «Кременем»?

- Він був на перегляді. Зараз полтавська команда виїхала за кордон до Польщі готуватися до Ліги Конференцій. Після повернення в Україну Дениса мають ще раз запросити до «Ворскли», коли буде Скрипник (новий головний тренер «Ворскли» Віктор Скрипник - ред.).

Денис Галата був у нас в оренді, але оренда закінчилася.

Денис поки буде працювати з нами. Хотілося, щоб Денис залишився з нами й допоміг команді, але для нього краще, якщо стартуватиме з командою Прем'єр-ліги.

Двоє тренерів покинули «Кремінь»

Тренерський штаб покинули тренер воротарів Дмитро Стойко та помічник головного тренера ведучий та блогер Євген Кузьменко, який так і не встиг допомогти в основних матчах. Тренер Роман Локтіонов поки залишається з приставкою в.о.

допомагатиме Валерій Куценко, наш місцевий футболіст та тренер, з яким ми давно знайомі. Євген Кузьменко з нами працювати не буде, через проблеми з проживанням. Також тренер воротарів Дмитро Стойко покинув команду. Днями очікуємо нового тренера воротарів, наразі його імені називати не буду. Лікарем в команді буде наш знаменитий лікар Андрій Баглаєнко, який прийшов з Гірник-Спорту. Масажист залишається той же Віктор Бідюк. - Мені, наш місцевий футболіст та тренер, з яким ми давно знайомі. Євген Кузьменко з нами працювати не буде, через проблеми з проживанням. Також тренер воротарів Дмитро Стойко покинув команду. Днями очікуємо нового тренера воротарів, наразі його імені називати не буду., який прийшов з Гірник-Спорту. Масажист залишається той же Віктор Бідюк.

Про плани та нових гравців

- Цього тижня проведемо втягуючий збір. У нас буде одноразові тренування. Зіграємо одну гру на виїзді з Інгульцем. По датам та часу називати не буду в цілях безпеки. Далі буде три 12-денних збори, включаючи вихідні. Тренуватимемося у дворазовому режимі, проведемо кілька ігор з ЛНЗ, Олександрією U-19 та основною командою. Хотіли зіграти з запорізьким Металургом, але вони не зможуть приїхати через проблеми з транспортом. І на жаль, ми до них не можемо поїхати через проблеми з транспортом. Далі будемо домовлятися зі спарингами.

Є базові дні календаря, проте не можу називати їх у цілях безпеки.

На перегляді є кілька футболістів. Ми будуємо команду з молоді до 23 років. У нас лише Анатолій Ульянов 1998 року народження.

З молоді ми підписали футболіста, який приїжджав до нас взимку Олексій Жданович, ми його взяли у Зірці. Зараз підписали Андрія Савіцького. Він грав у Металісті 1925, після цього у Вовчанську (Харківщина). Там зараз також скоріш всього команди не буде. Він також підтримував форму у Зірці. Ми з ними зіграли весною з ними контрольну гру. Після чого запросив до нас і підписали контракт.

Поки на цьому все. Всі розуміють, що в основному футболісти їдуть у команди, де хороше фінансування й ставиться завдання підвищення у Прем'єр-лігу. У нас двері для молоді відкриті.

У нас хороша платформа Перша ліга й шанс проявити себе. Ми коли запрошуємо футболістів, я наводжу приклад Олександра Демченка, який зараз грає в Олександрії. Він приїхав з Тернополя пів року зіграв за нас й грає зараз у Прем'єр-лізі. Таким же був Дмитро Смирнов, який потім перейшов у Кривбас. До цього при Олександру Головку Станіслав Сорокін. Який у нас був в оренді, добре себе проявив та поїхав на збори з основною командою Колос.

Зараз головне себе проявити. Для молоді зараз великий шанс. Раніше. Щоб потрапити в команду Прем'єр-ліги необхідно було конкурувати з легіонерами, а зараз необхідно добре зіграти.

Директор ФК «Кремінь» Андрій Філь додав, що підписали двох вихованців МФК «Кремінь» Артема Пятибрата та Дмитро Ульянко.

Щодо старту чемпіонату

- Попередньо буде дві групи, які розділені за територіальним принципом. Грають два кола. Після цього розділяються на четвірки. Кращі команди та ті, які нижче грають між собою у третьому колі.

Це попередні плани. Остаточний формат ще не затверджений, - зазначив Роман Локтіонов.

Про фінансування клубу

Директор ФК Кремінь Андрій Філь розповів про фінансування команди на наступний сезон та особливості футболу у воєнний стан.

- Бюджет Кременя наразі не сформований. Адже немає протоколу безпеки по якому будемо грати. Від цього буде залежати на яких стадіонах будемо грати, чи зможемо грати вдома чи будемо грати на стадіонах де є укриття. Такі є лише на Олімпійському, Арена-Львів, навіть на Дніпрі немає. У Першій лізі розглядають можливість дозволу стадіонам де є укриття поруч зі стадіоном. Поруч зі стадіоном Кремінь-Арена є укриття, тому є шанс, що дозволять грати вдома. Від всіх цих факторів буде формуватися бюджет.

Президент (Сергій Ковнір - ред.) сказав, що ми будемо грати, бюджет буде, проблем фінансових у клубі не повинно бути.

Основна задача на сезон - виховання молоді, даємо шанс проявити себе та перейти у команди, які ставлять перед собою високі цілі.

Щодо пошкодженого стадіону та автобусу

ФК Кремінь грає на міському стадіоні, яким розпоряджається МФК Кремінь. Через російський обстріл був пошкоджений міський стадіон, на якому грає професійна команда, а також автобус - власність ФК Кремінь. Телеграф поцікавився у директора клубу чи допоможе ФК Кремінь МФК Кремінь у відновленні інфраструктури.

- Спілкувалися з Андрієм Дмитровичем (директор МФК Кремінь Андрій Недяк - ред.) коли буде підведений кошторис, то ФК Кремінь допоможе у відновленні інфраструктури стадіону. Зробимо все, щоб стадіон був такий як і раніше, навіть краще.

Щодо автобусу, то замовили лобове скло. Зараз невеличкі проблеми з логістикою. Також готуємо сюрприз з автобусом, про який дізнаєтеся згодом.