Увага! Поліція розшукує батьків чи родичів Лариси Удод з Кременчука

Поліція розшукує родичів або батьків 9-річної Лариси Удод з Кременчука. Як повідомив прес-офіцер поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, на автодорозі Лубни-Миргород-Опішня, неподалік села Михайлики, громадяни виявили дівчинку, яка сиділа сама на узбіччі дороги. Місцеві повідомили про це правоохоронцям.
Наразі поліцейські прихистили дитину в місцевому підрозділі в смт. Шишаки та встановлюють місце перебування її батьків.
Кому відома інформація про місцезнаходження батьків дівчинки, просимо одразу повідомити в поліцію Полтавщини на номер 102, або в поліцію в смт. Шишаки за номером 095 012 19 41.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер